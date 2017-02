Großes Interesse an der Ausstellung der Modellfluggruppe Barsinghausen.© Rocktäschel

Barsinghausen

Großes Interesse an Flugzeugmodellen

Die Modellfluggruppe Barsinghausen konnte sich am Sonntag über großes Interesse an ihrer Ausstellung im Opelhaus Thiele und Bartels freuen. Dabei wurde nicht nur unter Modellfliegern gefachsimpelt, sondern auch viele Fragen zu den gezeigten Modellen und zum Einstieg in das interessante Hobby beantwortet.