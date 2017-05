Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise nach der Sachbeschädigung an einem geparkten Ford in Egestorf.© Archiv

Barsinghausen

Geparkter Ford zerkratzt

Unbekannte Täter haben vermutlich in der Nacht zu Mittwoch einen in der Hegelstraße in Egestorf abgestellten Ford C-Max zerkratzt. Die Polizei sucht Zeugen.