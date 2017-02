Der stellvertretende Vorsitzende Willi Schreeck (rechts) ehrt Albrecht Müller und Christa Schweer.© Privat

Bantorf

Gartenbauverein gewinnt Mitglieder

Der Obst- und Gartenbauverein Bantorf befindet sich im Aufwind: Gegen den Trend in vielen vergleichbaren Vereinen ist die Mitgliederzahl im vergangenen Jahr gewachsen – von 174 auf 177, wie der Vorstand in der Jahresversammlung in der Gaststätte Mooshütte berichtete.