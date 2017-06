Mit einem Tanz verabschieden sich die Schüler von ihren Lehrern und der Schule.© Rocktäschel

| Jörg Rocktäschel

Barsinghausen

Fünfmal die Note „Eins“ an der LTS

An der Lisa-Tetzner-Oberschule (LTS) haben am Donnerstag 81 Haupt- und Realschüler ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Diese wurden während einer Feier in der Aula des Schulzentrums am Spalterhals überreicht. Bei fünf Schülern stand eine „Eins“ als Notendurchschnitt vor dem Komma.