Heide Hamann verabschiedet den langjährigen ehrenamtlichen Betriebsleiter des Freibades Goltern, Otto Thüler, mit einem Präsent in den Ruhestand.© Privat

Großgoltern

Freibadförderverein verabschiedet Otto Thüler

Im Freibad Goltern geht eine Ära zu Ende: Nach rund 15 Jahren als Betriebsleiter will sich Otto Thüler in Zukunft in die zweite Reihe zurückziehen. Während der Jahresversammlung des Freibadfördervereins ist der 77-Jährige verabschiedet und für sein außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet worden.