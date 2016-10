Frauen aus den Nähgruppen sowie die Kinder Aljan (4, links) und Kijan (5) zeigen die rund 120 Kuscheldecken für Flüchtlingskinder.© Frank Hermann

Barsinghausen

Frauen nähen 120 Decken für Flüchtlingskinder

In Handarbeit haben mehr als 25 Frauen seit Juni rund 120 Kuscheldecken für Flüchtlingskinder in Barsinghausen genäht. Diese sogenannten Mini-Deckis sollen den Jungen und Mädchen ein wohliges Gefühl von Geborgenheit in ihrer neuen Heimat vermitteln.