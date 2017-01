Das ökumenische Team aus verschiedenen christlichen Gemeinden hat die Werkstatt vorbereitet.© Sabine Freitag

Barsinghausen

Frauen bereiten den Weltgebetstag vor

"Was ist denn fair?“ – das fragen in diesem Jahr zum Weltgebetstag am 3. März Frauen von den Philippinen, die die Gebetsordnung für den weltweit stattfindenden Gottesdienst entwickeln. Frauen im Kirchenkreis Ronnenberg laden zu Werkstätten ein, um die ökumenischen Gottesdienste vorzubereiten.