Langreder

Freischütz: Nacke gibt Stellvertreter-Amt ab

Wechsel im Vorstand des Schützenvereins Freischütz Langreder: Frank-Oskar Rump wurde in der Jahresversammlung am Freitagabend einstimmig zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Damit tritt Rump die Nachfolge von Walter Nacke an, der auf eine weitere Amtszeit verzichtet hatte.