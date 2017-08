Im September sollen die Arbeiten für den Anbau an das Feuerwehrhaus Hohenbostel beginnen. © Andreas Kannegießer

Barsinghausen

Feuerwehr-Anbau beginnt im September

Erfreuliche Nachrichten für zwei Ortsfeuerwehren: Die Arbeiten an dem Anbau in Hohenbostel sollen im September nach ettlichen Verzögerungen beginnen und auch für den Neubau in Großgoltern gibt es ein Grundstück.