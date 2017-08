Die Barsinghäuser Feuerwehr hat einen umgestürzten Baum beseitigt.© Archiv

Barsinghausen

Feuerwehr zersägt umgestürzten Baum

Die Freiwillige Feuerwehr Barsinghausen ist am Sonnabendvormittag zu einem Hilfeleistungseinsatz in die Löwenberger Straße in Barsinghausen alarmiert worden. Nach Mitteilung der Schwerpunktfeuerwehr war gegen 10 Uhr ein Baum umgestürzt, der auf dem Gehweg lag.