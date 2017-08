Nachbarn in dem Haus an der Heide haben die Feuerwehr über den Notruf alarmiert.© Archiv

Egestorf

Feuerwehr muss bei Löscheinsatz Gewalt anwenden

Mit Gewalt haben sich Einsatzkräfte der Egestorfer Feuerwehr am Mittwochabend Zutritt zu einer verqualmten Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Die Heide in Egestorf verschaffen müssen. Die Wohnungsinhaberin hatte den von Nachbarn alarmierten Feuerwehrleuten zunächst den Zutritt verweigert.