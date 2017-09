Feuerwehrleute zersägen den umgestürzten Baum am Deisterkammweg.© Feuerwehr

Egestorf

Feuerwehr beseitigt umgestürzten Baum

Der heftige Sturm am Mittwoch hat auch im Deister zu einzelnen Schäden geführt. Ein Baum stürzte am Abend am Kammweg um und blockierte die Zufahrt zum Nordmannsturm. Die Egestorfer Feuerwehr war im Einsatz, um das Hindernis zu beseitigen.