Egestorf

Fehlalarm: Drei Ortsfeuerwehren rücken aus

Fehlalarm an den frühen Morgenstunden: Wegen eines ausgelösten Rauchwarnmelders wurden die Ortsfeuerwehren aus Egestorf, Kirchdorf und Langreder am Mittwoch um 5.12 Uhr zu einer Wohnung an der Straße Die Heide gerufen.