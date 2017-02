Vier Ortsfeuerwehren sind am Montagvormittag zu einem Gewerbebetrieb in Groß Munzel ausgerückt.© Archiv

Groß Munzel

Farbdämpfe lösen Rauchmelder aus

Ein ausgelöster Rauchmelder in einem Gewerbebetrieb in Groß Munzel hat am Montagvormittag zu einem größeren Feuerwehreinsatz geführt. Vor Ort stellte Einsatzleiter Uwe Pudewills schnell fest, dass keine Gefahr bestand. Allerdings lag kein Fehlalarm der Anlage vor: Laut Feuerwehr hatten Farbdämpfe den Melder ausgelöst.