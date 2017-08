Die FFB-Big Band spielt am Sonntag auf dem Maschseefest.© privat

Barsinghausen

Barsinghäuser spielen beim Maschseefest

Am Sonntag, 13. August, ist die FFB-Big Band Barsinghausen wieder „Live on Stage“ - und zwar auf dem Maschseefest in Hannover. Die mehrfach ausgezeichnete Band wird am Nordufer auftreten. Von 18 bis 19.30 Uhr wird sie, wie schon im vergangenen Jahr, den Besucher ihren Mix aus Swing und Jazz präsentieren.