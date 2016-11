Über dem ersten der beiden Gebäude der Begegnungsstätte weht der Richtkranz.© Andreas Kannegießer

Barsinghausen

Elternverein hofft auf weitere Unterstützung

Die Bauarbeiten für das Begegnungszentrum der Interessengemeinschaft (IG) Eltern Behinderter an der Rehrbrinkstraße kommen gut voran. Am Sonntag hat der Verein Richtfest am Gebäude der angeschlossenen Kreativwerkstatt gefeiert. Allerdings gibt es noch eine Finanzierungslücke.