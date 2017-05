Die Egestorfer Feuerwehr war in der Straße Tiefental im Einsatz.© Archiv

Egestorf

Elektrogerät gerät in Brand

Die Egestorfer Feuerwehr ist am späten Montagnachmittag zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Straße Tiefental alarmiert worden. Es hieß, ein Karton schmore in einer Badewanne und lasse sich nicht ablöschen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatten die Bewohner den Karton aber schon ins Freie getragen.