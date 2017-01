Die Barsinghäuser Polizei spricht von einem großen Fahndungserfolg: Die Serie der Einbrüche mit Gullydeckeln ist offenbar aufgeklärt.© Archiv

Barsinghausen

Einbrüche mit Gullydeckel: Polizei fasst drei Täter

Die monatelange Serie von Einbrüchen mit Gullydeckeln als Tatwerkzeug ist offenbar aufgeklärt: Die Barsinghäuser Polizei hat in der Nacht zu Donnerstag drei junge Männer aus Barsinghausen im Alter von 17, 19 und 22 Jahren am Kaufland-Supermarkt am Bahnhof auf frischer Tat festgenommen.