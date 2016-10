Die Barsinghäuser Polizei warnt vor der zunehmenden Zahl von Einbruchsdelikten zu Beginn der dunklen Jahreszeit.© Archiv

Barsinghausen

Einbrecher schlagen dreimal zu

Die Barsinghäuser Polizei hat in den vergangenen Tagen zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser und einen weiteren Versuch im Stadtgebiet registriert. Betroffen waren Häuser in Hohenbostel, Winninghausen und in der Barsinghäuser Kernstadt. Die Ermittler rufen zu Beginn der dunklen Jahreszeit zu besonderer Aufmerksamkeit auf und verweisen auf das eigene Beratungsangebot.