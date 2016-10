Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. (Symbolbild)© Friso Gentsch

| Andreas Zimmer

Bantorf

Einbrecher werfen Tresor die Treppe herunter

Sie sind ohne Beute gegangen, haben aber einen großen Schaden hinterlassen: So endete am Donnerstag ein Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Thie in Bantorf in der Zeit von 6 bis 22.40 Uhr. Die Täter warfen einen Tresorwürfel die Treppe herunter. Es gelang ihnen nicht ihn aufzubrechen.