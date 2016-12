Sie stellen das neue Buch über die Spanier in Barsinghausen vor: Gustavo Porro Martinez (von links), Kord Buße, Melanie Schäfer, Lothar Kutsch, Klaus Delto, Eckard Steigerwald und Tobias Fischer.© Frank Hremann

Barsinghausen

Ein Buch über die Spanier in Barsinghausen

Spanier in Barsinghausen: Viele Frauen und Männer von der Iberischen Halbinsel kamen ab 1960 als Arbeitskräfte nach Barsinghausen und prägten die jüngere Geschichte der Deisterstadt. Ein neues Buch gibt Einblicke in das Arbeiten und Leben der Spanier in Barsinghausen von 1960 bis 1975.