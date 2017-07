Eine Hommage an die Bergbautradition Barsinghausen: Kurt Sohns gestaltete die Fenster der Taufkapelle mit einem Bergmann-Motiv (links) und mit einer Szene aus Daniel in der Löwengrube (rechts). Daniel war Schutzpatron der Bergleute.© Frank Hermann

Barsinghausen

Ein künstlerischer Schatz in der Heimat

Acht Glasfenster in der Klosterkirche gehören zum künstlerischen Vermächtnis des aus Barsinghausen stammenden Kunstprofessors Kurt Sohns. Am 28. Juli bietet Gästeführerin Ellen Hölscher eine Führung durch die Kirche im Rahmen des Calenberger Landsommers an.