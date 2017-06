Die Organisatoren des ersten Egestorfer Vereinssommerfestes (von links): Otmar Fiedler, Sven Sörenhagen, Dieter Pohl, Wolfgang Grünwald, Uwe Harborth und Horst Wesemeyer.© Mirko Haendel

Egestorf

Egestorf: Vereine richten erstmals Sommerfest aus

Premiere in Egestorf: Erstmals richten mehrere Egestorfer Vereine gemeinsam ein Sommerfest aus. Das Fest steigt am Sonntag, 18. Juni, von 12 bis 18 Uhr auf der Wiese hinter der Egestorfer Christuskirche an der Nienstedter Straße. Es gibt Livemusik und Kinderprogramm.