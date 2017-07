Ein solcher Lastwagen wie dieses baugleiche Exemplar ist in Groß Munzel gestohlen worden.© Polizei

Groß Munzel

Diebe steuern Lastwagen in die Feldmark

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag von einem Firmengelände an der Straße Spielburg in Groß Munzel einen Lastwagen gestohlen. Die Diebe steuerten das Fahrzeug anschließend zu einem Feldweg an der Landesstraße 392, wo sie vergeblich versuchten, den Laderaum des Fahrzeugs aufzubrechen.