Die Stadt Barsinghausen kann im Jahr 2017 ihren Haushalt nur mit größeren Anstrengungen ausgleichen.© Archiv

Barsinghausen

Die finanzielle Lage trübt sich 2017 ein

Die Stadt Barsinghausen will im nächsten Jahr wieder einen ausgeglichenen Haushalt erwirtschaften. Allerdings wird das immer schwieriger, wie Bürgermeister Marc Lahmann in der Ratssitzung am Donnerstagabend erläuterte: Die finanzielle Lage der Stadt trübe sich deutlich ein, sagte er.