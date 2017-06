Ortsbesichtigung auf einer Schultoilette mit Ekke Geisel (von links), Silvia Bethe, Günter Gottschalk, Maximilian Schneider, Bora Kansu und Katrin Eilers.© Frank Hermann

Kirchdorf

Stinkende Toiletten: Stadt verspricht Abhilfe

Stinkende und zum Teil mutwillig beschädigte Toiletten im Schulzentrum Am Spalterhals verärgern viele Schüler und Lehrer sowohl am Hannah-Arendt-Gymnasiums (HAG) als auch an der Lisa-Tetzner-Oberschule. Die städtische Gebäudewirtschaft bemüht sich nun um kurzfristige Besserung.