Rote Schilder weisen auf die Naturwald-Fläche östlich des Zechenparks hin.© Frank Hermann

Barsinghausen

Stadt weist ökologisch wertvollen Naturwald aus

Auf einer Pachtfläche am Deisterrand, zwischen Zechenpark und der Wohnbebauung am Steinweg gelegen, hat die Stadt Barsinghausen einen Naturwald ausgewiesen. Damit will die Stadt ein ökologisch wertvolles Stück Natur und einen ungestörten Lebensraum für viele Tierarten bewahren.