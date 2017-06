Günther Hartmann und Ewald Szillat lassen im Backofen nichts anbrennen.© privat

Landringhausen

Plattfüße feiern Bauabschluss am Dorftreff

Geschafft: Zum Abschluss ihrer Verschönerungsarbeiten am Dorfmittelpunkt in Landringhausen hat die Plattfüße-Seniorengruppe am Pfingstwochenende das neue Schutzhäuschen für den Tonnen-Backofen in Betrieb genommen.