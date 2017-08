Baudirektor Tobias Fischer (Fünfter von links) erläutert mögliche Standorte für die Mosaikbank an der sanierten Bahnhofstraße.© Frank Hermann

Barsinghausen

Kunstprojekt: Mosaikbank für die Bahnhofstraße

In einem inklusiven Gemeinschaftsprojekt mit der Interessengemeinschaft (IG) Eltern geistig Behinderter sowie der Jugendwerkstatt Labora will die Kunstschule Noa Noa eine Mosaikbank für den öffentlichen Raum schaffen. Stadt und Kunstschule suchen einen geeigneten Standort an der sanierten Bahnhofstraße.