Gar nicht so einfach, mit rohen Spaghettis die Maccaroni aufzuspießen. Für die Gruppe Langreder II reicht es trotzdem zum zweiten Platz.© Frank Hermann

Langreder

Kinderfeuerwehren zeigen Teamarbeit bei Rallye

Alle acht Kinderfeuerwehren aus der Stadt Barsinghausen haben am Wochenende an der zweiten Rallye für den jüngsten Feuerwehrnachwuchs in Langreder teilgenommen. Mit 832,6 Punkten siegte Holtensen II vor der zweiten Vertretung der Gastgeber mit 821,2 Punkten.