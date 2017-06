Markus Fedderke (von links), Ortsbrandmeister Holger Afemann und Frank Mues dekorieren das Schaufenster-Rondell am Europaplatz mit Feuerwehr-Utensilien.© Frank Hermann

Barsinghausen

Feuerwehr bereitet sich auf die Festtage vor

Intensiv bereitet sich die Ortsfeuerwehr Barsinghausen auf die Feiern zu ihrem 130-jährigen Bestehen und zu 60 Jahre Spielmannszug vor. Neben einem Kommers am 17. Juni im Zechensaal plant das Organisationsteam außerdem einen sogenannten Firetag mit vielen Aktionen am 24. Juni in der Fußgängerzone.