Karsten Schröder (rechts) und Frank Zielke backen Pizza im Lehmbackofen auf dem ehemaligen Schulgelände.© Frank Hermann

Bantorf

Bantorfer feiern zum dritten Mal ein Dorffest

Ganz Bantorf hat am Sonntagnachmittag zum dritten Mal ein Dorffest in und an der alten Schule gefeiert. Alle Vereine und Institutionen aus dem westlichsten Barsinghäuser Ortsteil beteiligten sich am Programm für die Besucher, die trotz Nieselwetters zum ehemaligen Schulgelände kamen.