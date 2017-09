An der Mosthexe werden die angelieferten Äpfel entsaftet.© Johanna Kruse

Großgoltern

Die Apfelpresse läuft auf Hochtouren

Die Ökostation Deistervorland hat am Sonntag einen besonderen Jahrestag gefeiert. Zum 20. Mal hat die Bildungseinrichtung einen großen Apfeltag ausgerichtet, der sich rund um das wohl beliebteste heimische Obst drehte. Auch Niedersachsens Umweltminister Stefan Wenzel war am Sonntag in der Ökostation zu Gast.