Hans Reinold Horst, geschäftsführender Vorstand von Haus & Grund in Niedersachsen, wirbt in der Versammlung für den Wiedereintritt des Barsinghäuser Vereins in den Landesverband -- letztlich vergebens.© Frank Hermann

Barsinghausen

Verein gegen Rückkehr in den Landesverband

Für den Haus- und Grundeigentümerverein gibt es zunächst keinen Weg zurück in den Landesverband Niedersachsen von Haus & Grund: Mit einer knappen Zwei-Stimmen-Mehrheit hat sich die Mitgliederversammlung am Dienstagabend in der Waschkaue gegen einen Wiedereintritt ausgesprochen.