Der Vereinsvorsitzende Michael Hettich (Mitte) mit Jugendkönig Frederik Hoffmann (von links), Königin Anke Logemann, König Frank Hojka und Volkskönig Markus Bähre.© Frank Hermann

Langreder

Freischütz ehrt Könige mit den neuen Scheiben

Ehrung für die neuen Würdenträger des Schützenvereins Freischütz in Langreder: Begleitet von den örtlichen Feuerwehrmusikern zogen die Schützen am Sonnabend durch den Ort, um nach einem alten Brauch die Königsscheiben an den Hausfassaden der Majestäten anzubringen.