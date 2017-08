Das Wetter spielt nicht mit: DRK-Helfer Lothar Helle schaut skeptisch in den Regenhimmel.© Frank Herman

Barsinghausen

DRK-Ortsverein feiert 100-jähriges Jubiläum

100 Jahre Deutschen Rotes Kreuz (DRK) in Barsinghausen: Dieses Jubiläum hat der DRK-Ortsverein am Wochenende mit einem Festakt für Mitglieder und geladene Gäste im Zechensaal sowie mit einem öffentlichen Rot-Kreuz-Tag am Thie gefeiert.