Im Schaufenster-Rondell des Fachgeschäftes Die Optik wirbt das DRK mit einer Ausstellung für die 100-Jahr-Feier des Ortsvereins. Über die Präsentation freuen sich Waltraud Schmidt (von links) und Annegret Ronschke vom DRK sowie Optik-Geschäftsführer Ralf Bormann.© Frank Hermann

Barsinghausen

DRK-Ortsverein feiert 100-jähriges Bestehen

Der Barsinghäuser Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) besteht seit 100 Jahren. Dieses Jubiläum feiert die Hilfsorganisation am nächsten Wochenende mit einem Festakt am Freitagabend im Zechensaal sowie mit einem Rot-Kreuz-Tag am Sonnabend in der Fußgängerzone.