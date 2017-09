Zahlreiche Besucher haben am Entdeckertag das Besucherbergwerk am Klosterstollen besucht.© Sacha

Barsinghausen/Holtensen

Entdeckungen auf und unter dem Berg

Nicht nur das Wetter sorgte am Sonntag dafür, dass rund um den Deister deutlich mehr Fahrradfahrer unterwegs waren als üblich. Der Regionsentdeckertag lockte mit seinen Angeboten tausende Interessierte aus der Umgebung nach Barsinghausen. Besonders großer Andrang herrschte dabei am Besucherbergwerk am Klosterstollen.