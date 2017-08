HAG-Schüler zeigen die goldene Friedenstaube, die seit den Sommerferien einen Platz im Schulzentrum hat.© Frank Hermann

Kirchdorf

Gymnasium bereitet Feier zum Jubiläum vor

Seit einem halben Jahrhundert gibt es das Gymnasium in Barsinghausen. Dieses Jubiläum feiert die Schule mit einem Festakt für geladene Gäste am Freitag, 8. September, ab 18 Uhr im Zeichensaal sowie mit einem großen Schulfest am Sonnabend, 9. September, ab 15 Uhr im und am Schulzentrum Am Spalterhals.