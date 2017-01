Heidi Wahl (von rechts) vom DRK-Vorstand ehrt Rolf Seegers für die 130. und Ulrich Trunte für die 100. Blutspende.© Frank Hermann

Egestorf

DRK Egestorf ehrt zwei treue Blutspender

Zwei fleißige Blutspender aus Egestorf haben am Montag ein besonderes Dankeschön vom DRK-Ortsverein Egestorf erhalten: Vorstandsmitglied Heidi Wahl überreichte je einen Tankgutschein an Rolf Seegers für die 130. sowie an Ulrich Trunte für die 100. Blutspende.