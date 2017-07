Wolfgang Meier (von links), Jochen Möller und Karl-Heinz Neddermeier planen das 24-Stunden-Schwimmen unter dem Motto "45 Jahre Deisterbad".© Frank Hermann

Barsinghausen

24-Stunden-Schwimmen im Zeichen des Deisterbades

"45 Jahre Deisterbad" – unter diesem Motto steht das dritte 24-Stunden-Schwimmen am Freitag und Sonnabend, 22. und 23. September, im Hallenbad an der Einsteinstraße. Mehrere Vereine sowie die Stadtwerke als Badbetreiber richten in einer Gemeinschaftsaktion das Rund-um-die-Uhr-Spektakel aus.