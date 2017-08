Christiane Hess schlüpft in die Rolle von Riesen, Zwergen und Götter. © Theater am Barg

Barsinghausen

Eine Reise durch die Mythen Hannovers

Ratlose Götter, liebestolle Glocken und trauernde Zwerge: Zahlreiche mystische Gestalten tummeln sich rund um Hannover. Schauspielerin Christiane Hess spielt in der Petrus-Gemeinde gleich 30 von ihnen. Am Sonnabend, 19. August, um 17 Uhr präsentiert die Schauspielerin vom Theater am Barg ihr Programm „Götter, Glocken, Gläubige“.