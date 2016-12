Ausblick auf die politische Arbeit der CDU im nächsten Jahr (von links): Karl-Heinz Neddermeier, Marc Lahmann, Roland Zieseniß, Gerald Schroth und Hans-Joachim Werner.© Rocktäschel

Barsinghausen

Politik: CDU will die Bürger aktivieren

Die CDU will sich bei der Arbeit in den nächsten Jahren am Kommunalwahlprogramm 2016 orientieren und dies intensiv inhaltlich abarbeiten. Das kündigt Stadtverbands- und Ratsfraktionsvorsitzender Gerald Schroth an. Dass es im neuen Rat keine Koalition mehr gebe sei Herausforderung und Chance zugleich.