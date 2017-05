Die Barsinghäuser Polizei sucht nach einem brutalen Straßenräuber.© Archiv

Barsinghausen

Brutaler Straßenräuber prügelt auf 31-Jährige ein

Am hellen Tag hat ein unbekannter Mann am Sonntagabend an der Hannoverschen Straße einen brutalen Straßenraub begangen. Nach Mitteilung der Polizei wollte der Räuber einer 31-jährigen Frau ihre Handtasche entreißen. Als die Frau sich wehrte, prügelte der Täter brutal auf die 31-Jährige ein und entkam mit ihrem Handy.