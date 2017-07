Der Blitz hat eingeschlagen.© Feuerwehr

| Jennifer Krebs

Egestorf

Blitz schlägt in Reihenhaus in Egestorf ein

Das Gewitter ist kurz gewesen, aber heftig: Am Sonntag wurde ein Reihenhaus am Mörikeweg in Egestorf vom Blitz getroffen. Die beiden Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen. 54 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren waren vor Ort.