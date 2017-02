Roland John (von links), Leonie und Frank Neumeister losen die Gruppen für das 26. Max-Benefizturnier aus.© Frank Hermann

Barsinghausen

Benefizturnier will 60.000-Euro-Marke knacken

Zehn Freizeit- und Betriebsfußballteams treten beim 26. Max-Benefizturnier für einen guten Zweck am Sonnabend, 18. Februar, ab 11 Uhr in der Glück-Auf-Halle an.