Der Spielplatz hinter dem Feuerwehrgerätehaus am Brohmhof wird ab nächste Woche gesperrt.© Archiv (Kannegießer)

Hohenbostel

Baustart: Spielplatz am Brohmhof wird gesperrt

Nach jahrelangen Verzögerungen ist die Freiwillige Feuerwehr Hohenbostel endlich am Ziel ihrer Wünsche: In der nächsten Woche beginnen die Bauarbeiten für den Umbau und die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses am Brohmhof. Der Spielplatz hinter dem Gebäude muss dazu allerdings gesperrt werden.