Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise auf die Egestorfer Autoknacker.© Archiv

Egestorf

Autoknacker erbeuten Handtasche mit Papieren

Unbekannte Täter haben am Dienstagnachmittag einen VW Golf Kombi aufgebrochen, der auf dem Waldrandparkplatz am Steinradweg unweit der Försterbrücke in Egestorf abgestellt war. Nach Mitteilung der Polizei schlugen die Autoknacker in der Zeit von 15.15 Uhr bis 16.20 Uhr die Seitenscheibe des Fahrzeugs ein.