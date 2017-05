Die Polizei ermittelt nach einer nächtlichen Unfallflucht an der Ellernstraße.© Archiv

Egestorf

Autofahrer flüchtet nach Unfall

Ein noch unbekannter Autofahrer hat in der Nacht zu Mittwoch einen an der Ellernstraße in Egestorf geparkten Skoda Octavia gerammt und ist anschließend geflüchtet, ohne sich um den Schaden zu kümmern.