Neuzugang Matthias Ostrzolek kommt am 2. August mit dem Fußball-Bundesligisten Hannover 96 zu einem Benefizspiel für den TSV Kirchdorf nach Barsinghausen.© Maike Lobback [Team zur Nieden]

| Björn Franz

Barsinghausen

Ab Dienstag gibt es Karten für 96 - Germania

Der Vorverkauf für das Benefizspiel zwischen den Fußballprofis von Hannover 96 und dem Regionalligisten 1. FC Egestorf/Langreder beginnt am 4. Juli in der HAZ/NP-Geschäftsstelle. Dann sind in der Marktstraße Tickets für die Partie am 2. August zu Preisen zwischen 6 und 15 Euro erhältlich.